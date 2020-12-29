Российский БТР обстреляли в Сирии

https://static.news.ru/photo/ecc2e2a2-4a0c-11eb-8a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БТР военной полиции России обстреляли в сирийском Идлибе, рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник. В результате ЧП пострадали трое военных.

Бронетранспортёр российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований, — сказал он.

По его словам, инцидент произошёл 29 декабря в 15:45 недалеко от населённого пункта Трумба, который находится в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации. В этот момент российские военные обеспечивали безопасность вывода турецкого наблюдательного поста.

Пострадавших направили в военный госпиталь, врачи оказали им необходимую помощь. Их здоровью сейчас ничего не угрожает.

Сытник добавил, что командование российских сил в Сирии, а также турецкие военные и сирийские власти устанавливают виновных в ЧП, передаёт РИА Новости.

По данным российской стороны, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Ранее NEWS.ru писал, что 26 декабря в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился 12-й, последний в этом году рейс, который вывез 19 российских детей в возрасте от 3 до 15 лет из зоны боевых действий в Сирии. Скоро их отправят родственникам в Дагестан, Башкирию, в Саратовскую и Кемеровскую области. Детей вывезли с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска.