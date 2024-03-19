Российский бизнес ищет выход на рынок Экваториальной Гвинеи

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Российский бизнес рассматривает возможности для выхода на рынок Экваториальной Гвинеи, сообщил ТАСС посол РФ в центральноафриканской стране Георгий Тодуа. По его словам, речь идет в том числе о сферах углеводородов и геологоразведки.

Мы намерены работать над укреплением торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Республика обладает большим потенциалом не только в сфере углеводородов, но и в горнорудном, туристическом, потребительском секторе, — сказал Тодуа.

Он рассказал, что в ближайшее время в экватогвинейской столице Малабо планируется возобновить работу посольства, для этого туда направилась передовая группа из четырех российских дипломатов. По его словам, задача дипмиссии заключается в том, чтобы помочь предпринимателям двух стран наладить контакты.

Тодуа подчеркнул, что Россия и Экваториальная Гвинея связаны исторически теплыми отношениями. В частности, он выделил развитие культурно-образовательных связей. Так, ежегодно 30 выпускников из африканской страны отправляются учиться в Россию за счет федерального бюджета, а в октябре 2023 года при поддержке Российского университета дружбы народов имени Патрисы Лумумбы в Малабо был открыт центр открытого образования на русском языке, где на безвозмездной основе организованы курсы для всех желающих.

Ранее глава Африканского командования ВС США (AFRICOM) Майкл Лэнгли заявил, что американская пропаганда в странах Африки оказалась менее эффективной, чем российская. В связи с этим, по его словам, Пентагон в ближайшие годы намерен удвоить усилия по насаждению собственной информационной повестки на континенте.