Российский беспилотник уничтожил американский БТР Stryker и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Российский беспилотник «Ланцет» нанес удар по американскому колесному бронетранспортеру Stryker на Запорожском направлении в зоне СВО, кадры атаки опубликовало РИА Новости. На них видно, что дрон ВС РФ следует за движущейся на полной скорости боевой машиной и, приблизившись, сбрасывает боеприпас, после чего на месте поднимается столб пыли. Stryker был уничтожен при помощи одного удара «Ланцета».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом он считает, что российские войска непременно остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ потеряли до 195 человек при попытке атаковать в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что российские силы смогли отразить две атаки украинских военных.