Российский банкир пожертвовал клинике в Британии миллион фунтов

https://static.news.ru/photo/b66b301c-7c5b-11ea-aba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Бородин, который объявлен в России в международный розыск, и его жена Татьяна Корсакова перевели один миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.

Пожертвование бывшего главы Банка Москвы, подозреваемого в хищении 14,5 млрд рублей, достанутся британской благотворительной организации Royal Berks Charity. Она покровительствует Королевской Беркширской больнице в Рединге к западу от Лондона. Об этом сообщает русская служба BBC.

Пожертвование Бородина и его жены в благотворительной организации уже назвали «невероятно щедрым».

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель и глава компании Amazon Джефф Безос перечислил $100 млн некоммерческой организации Feeding America. В неё входят более 200 продовольственных банков в США — они кормят порядка 46 млн нуждающихся людей. Миллиардер отметил, что отсутствие продовольственной безопасности является большой проблемой для некоторых американских семей.