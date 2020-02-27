https://static.news.ru/photo/fdb36674-59ba-11ea-8f27-fa163e074e61_660.jpgФото: MOD Russia/Global Look Press
Адмирал Игорь Касатонов, который с 1991 по 1992 год командовал Черноморским флотом, назвал главкома ВМС Украины Игоря Воронченко «условным адмиралом». Он отказался комментировать слова украинского военачальника об усилении военного потенциала России в Чёрном море.
Воронченко — танкист. И по образованию, и по прохождению службы. Адмирал он очень условный, вдобавок никакого украинского флота как не было, так и нет. Слушать его демагогию и давать комментарии — это ниже своего достоинства, — заявил Касатонов в эфире НСН.
При этом он пояснил, что Черноморский флот решает поставленные задачи, развиваясь «планово и спокойно».
Ранее NEWS.ru сообщал, что адмирал Игорь Воронченко награждён национальным французским орденом «За заслуги». Церемония награждения прошла в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен отметил, это награждение стало свидетельством уважения французского президента Эммануэля Макрона ВМС Украины.