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Американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт заявила, что Кольская сверхглубокая скважина внушает иррациональный страх. По её словам, скважина, пробурённая около города Заполярный глубиной 12 261 метр, является «порталом к центру Земли».

Об этом учёный написала в статье, опубликованной научно-популярным журналом Scientific American. По мнению Стирвальт, поиск информации о скважине в Интернете сразу приводит к сообщениям о воплях из неё. И хотя...