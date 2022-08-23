Российских туристов будут возить на Карибы через Турцию

Фото: Katja Kreder/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Российские туроператоры готовят авиамаршруты на Карибские острова и курорты Юго-Восточной Азии через Турцию. Уже есть в продаже поездки в Доминикану, пишут «Известия» со ссылкой на Альянс турагентств России.

Сейчас обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда — на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона, — сообщил изданию вице-президент Альянса Алексан Мкртчян.

На сегодня добраться до стран Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии почти невозможно. Полёты в Таиланд были анонсированы «Аэрофлотом» и Etihad, но при этом вылеты предусмотрены только из Москвы. Для жителей регионов такие рейсы могут стартовать уже в октябре.

По словам Мкртчяна, это будут пакетные предложения.

То есть если условный рейс Самара — Анталья задержится, то туристу бесплатно предоставят гостиницу в Анталье и затем посадят на рейс до Пунта-Каны. Это намного надёжнее, чем лететь самостоятельно, — отмечает эксперт.

Исключается риск ареста самолётов, так как рейсы с россиянами из Антальи на Карибы и в Азию будут уже осуществлять турецкие перевозчики. Туры в Доминикану с перелётом через Анталью уже начал продавать такой крупный оператор, как Anex Tour. Его стоимость стартует от 368 тысяч рублей за двоих на 14 ночей. Это одна ночь в Анталье, 11 ночей в Доминикане и две ночи в полёте.

Проживание во всех случаях — в пятизвёздочных отелях «всё включено».

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность создания новой курортной зоны, аналогичной сочинской, в Дагестане. Интерес к туристическим поездкам на побережье Каспийского моря с начала пандемии коронавируса продолжает расти.