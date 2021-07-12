Российских дипломатов не пустили на встречу с соотечественником в Японии

Сотрудникам генерального консульства России в Саппоро (Япония) отказали во встрече с приплывшим с Кунашира россиянином. ТАСС сообщает, что по словам японских чиновников, тот сам отказался от встречи.

Они не дают нам с ним встретиться, мотивируя это тем, что сам россиянин якобы не хочет этого. Однако мы продолжим добиваться встречи с ним, чтобы удостовериться, что он действует по собственной воле, а также самостоятельно установить его личность, — цитирует агентство заявление дипломатов.

Отмечается, что неназванный человек, предположительно, гражданин России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Токио пока не решил, что делать с перебежчиком.

По мнению востоковеда Валерия Кистанова, перебежчик совершил огромную глупость и можно было просто купить туристическую путёвку в страну. Однако Япония не торопится предавать мужчину российской стороне, иначе формально она признает курильский Кунашир за Россией, отмечает политолог.

Ранее посольство России в Японии получило сведения о личности гражданина РФ, который приплыл на остров Хоккайдо ради политубежища. По данным миграционных властей Японии, речь идёт о российском гражданине по фамилии Нокарде.