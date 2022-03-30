Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

Корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и «Звезды», попали под обстрел в ЛНР. Никто не пострадал. Инцидент произошёл во время атаки ВСУ монастыря Ильи Пророка в Варваровке в Рубежном, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время в монастыре прячутся эвакуированные жители города.

На окраинах Рубежного идут бои между силами ЛНР и России с одной стороны и украинскими войсками — с другой. К юго-востоку от Рубежного расположены Северодвинск и Лисичанск, которые не контролируются властями республики.

Накануне под Мариуполем был ранен сотрудник издания «Известия» Родион Северьянов. Он получил ранение в ногу. Как отмечалось, в него стрелял украинский снайпер.

Две недели назад на Украине во время обстрела погибла журналистка Александра Кувшинова. Местная журналистка сопровождала съёмочную группу телеканала Fox News и находилась в том же автомобиле, где ехал также погибший в ходе обстрела телеоператор Пьер Закржевски.