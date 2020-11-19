Российские вузы попали в список самых привлекательных для работодателей

https://static.news.ru/photo/99763798-2a68-11eb-833f-fa163e074e61_660.jpg МГУ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три российских вуза попали в рейтинг самых привлекательных среди работодателей мира, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего список содержит 250 университетов из 43 стран.

Первым среди российских организаций стал МГУ им. Ломоносова, который располагается на 132-м месте. 139-ю строчку занял МГТУ им. Баумана, а 164-ю — МФТИ, передаёт ТАСС.

Лидирующие места заняли вузы США: на первом месте Калифорнийский технологический институт, на втором — Массачусетский технологический институт, на третьем — Гарвардский университет. Пятёрку лучших замыкают британские Оксфордский и Кембриджский университеты. Также в топ-10 попали Токийский университет, Стэнфордский университет, Университет Торонто, Национальный университет Сингапура и Йельский университет.

Наибольшее число вузов в рейтинге располагаются в Соединённых Штатах (51), 18 учреждений находятся во Франции, 17 — в Германии, 14 — в Великобритании, по 10 — в Нидерландах, Австрии и Китае.

Для составления списка эксперты опросили специалистов по подбору персонала.

Ранее NEWS.ru писал, что студенты, обучающиеся в Московском государственном университете имени Ломоносова на платной основе, намерены подать коллективный иск к вузу. Учащиеся хотят получить перерасчёт, потому что, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса качество образования снизилось.