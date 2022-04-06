Российские врачи спасли жителя Изюма, прикрывавшего детей при обстреле ВСУ

Раненому жителю города Изюм (Харьковская область) российские военные медики спасли жизнь. Он получил повреждения, прикрыв собой детей-сирот в ходе артобстрела города нацформированиями Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Гражданин Украины поступил к военным врачам с подозрением на проникающие ранения живота и груди. Также у него были осколочные травмы конечностей.

С помощью видеосистемы изнутри брюшной полости и пальцевой ревизии был обнаружен осколок. Мы его извлекли, обработали рану брюшной полости. Следующее — мы обработали ранения конечностей, тоже там небольшие осколки были. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он в сознании, гемодинамически он стабилен, соответственно, прогноз по его состоянию благоприятный... Четыре осколка было, — рассказал военный медик.

Пострадавший, представившийся как Геннадий, сообщил, как он получил повреждения. По его словам, он прятал детей от бомбёжек, выводил в безопасное время на прогулки, чтобы они не проводили в бомбоубежище много времени. Это, по его словам, была его ответственность — «помогать детям, погулять там чуть-чуть». Он также предположил, что во время артобстрела использовались кассетные боеприпасы.

Только я их завел, осталось, может, там 2-3, 4, может, девочки наверху, и оно как раз начало это все. Я девочек собой как бы прикрыл, чтобы они забежали, а себя получилось как получилось — посекли все кассетными бомбами, ну были яркие вспышки. Скорее всего, кассетная, — сказал пострадавший.

Он отметил, что местные жители хотят быть ближе к России, однако местные националисты не дают такой возможности и проводят политику дискриминации по языковому признаку. Раненый отметил, что все запуганы.

Ранее росгвардейцы и сотрудники отрядов спецназначения взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ во время освобождения города Изюма в Харьковской области. Бойцы Росгвардии приняли основной удар боевиков на себя, умелыми манёврами блокировали бандгруппы, нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника.