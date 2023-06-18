Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Фото: МО РФ

Группировка российских войск «Днепр» уничтожила склад с боеприпасами украинских военных и американскую артиллерийскую систему M777 в островной зоне в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. В результате атаки погибли пятеро бойцов ВСУ. .

Уничтожены: склад с боеприпасами, гаубица М777 с боекомплектом. Потери: пять военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести, — рассказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, на Херсонском направлении российские войска также нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки. В результате были ликвидированы семь украинских военных, еще 10 солдат получили ранения, там же подбиты два автомобиля и уничтожена гаубица «Мста-Б». Кроме того, поражена позиция одного из подразделений ВСУ на Каховском направлении, противник потерял пять военных убитыми и шестерых ранеными.

Ранее издание The Times сообщило, что в США и Европе обеспокоились из-за отсутствия успехов контрнаступления ВСУ. Журналист Миша Гленни написал в своей статье, что международные партнеры Киева хотят доказательств, что их помощь не была потрачена зря.