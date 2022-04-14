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Мир

Российские войска уничтожили отряд польских наёмников под Харьковом

Минобороны: ракетные войска РФ уничтожили в Харьковской области до 30 польских наёмников
10:35, 15 апреля 2022
Российские войска уничтожили отряд польских наёмников под Харьковом Военнослужащие ВС РФ Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Ракетные войска РФ уничтожили в Харьковской области отряд польских наёмников в количестве до 30 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он также добавил, что в ночь на 15 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов, среди которых установка тактических ракет «Точка-У», склады боеприпасов и места размещения бронетанковой техники.

Ракетными войсками в населённом пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наёмников польской частной военной компании. Уничтожены до 30 польских наёмников, — заявил Конашенков.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, ЗРК С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей посёлка Климово в Брянской области. Также в районе города Лозовая в Харьковской области сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.

Ранее в Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции ДНР был взят под контроль металлургический завод имени Ильича. Территория предприятия освобождена от боевиков нацбатальонов.

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