Российские войска уничтожили крупные топливные хранилища, снабжавшие ВСУ

Российские военные уничтожили крупные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе, которые снабжали Вооружённые силы Украины топливом, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Ещё одно топливное хранилище и стоянка авиационной техники были поражены ударами ВС РФ в пригороде Николаева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях, — подчеркнул он.

Также Вооружённые силы России нанесли удар по аэродрому Баловное, где находились стоянка авиационной техники и топливное хранилище.

Также ВС РФ вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины. Удар был нанесён по военному аэродрому Васильков в Киевской области.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплекса, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1789 единиц специальной военной техники.