Российские войска ударили по резервам ВСУ Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по местам дислокации резервов ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Ночью российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов украинской армии, заявило Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

Военное ведомство также сообщило, что в течение суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении. Так, в районе Времевского выступа были отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки в ДНР и в районе Левадного Запорожской области. Общие потери ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях: до 495 военнослужащих, пять танков, 10 боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и одна «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, гаубица Д-20. Средства ПВО перехватили тактическую ракету «Точка-У». Уничтожены восемь украинских БПЛА.

Ранее Минобороны РФ показало видео ликвидации опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Огневую точку противника уничтожили ударным дроном.