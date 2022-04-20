Российские войска поразили свыше тысячи объектов ВСУ за ночь

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские Воздушно-космические силы в ночь на 20 апреля поразили 73 украинских военных объекта, а также уничтожили шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что в ходе операции также были уничтожены четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины. В результате ударов были уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», — сказал...