Российские войска поразили свыше тысячи объектов ВСУ за ночь

Российские ракетные войска и артиллерия минувшей ночью нанесли удары по 1053 объектам инфраструктуры украинской армии. При этом было подавлено свыше 100 огневых позиций артиллерии ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
В числе уничтоженных объектов 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы ВСУ, 31 пункт управления и шесть складов с горюче-смазочными материалами,
Ранее в Минобороны показали видео уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь». Наведение на цель и контроль нанесения удара осуществлялись с помощью беспилотника.
Накануне авиация ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины, в том числе поразив два склада в Черновой Поляне и Балаклее, на которых хранились головные части ракет «Точка-У». Средствами ПВО был сбит истребитель МиГ-29, четыре беспилотника и перехвачены две ракеты «Точка-У».