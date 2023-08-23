Российские войска нанесли удары по террористам в Сирии ЦПВС: ВКС России ударили по пунктам управления террористов в Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам управления организации «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, цели, по которым ударили российские силы, находились северо-западнее Идлиба.

22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в населенном пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб) ликвидировано до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры, — рассказал контр-адмирал.

Он в очередной раз призвал командиров бандформирований отказаться от провокаций и перейти к мирному урегулированию конфликта.

Ранее Кулить сообщил, что 21 августа силы ВКС России также нанесли удар по пункту управления организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в Сирии. По его словам, пункт террористов находился в четырех километрах юго-западнее города Идлиб, там размещались причастные к терактам против военных и мирного населения.