Российские военные в ЛНР захватили польское «летающее око» WarGonzo: российские войска на Луганском направлении завладели польским БПЛА FlyEye

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Российские военнослужающие во ходе действий на Луганском направлении сумели завладеть польским разведывательным беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Речь идет о дроне для ближней разведки FlyEye.

По имеющимся данным, это относительно новый БПЛА. В арсенале польских войск специального назначения он появился в конце 2010 года, а с середины 2016 года применяется Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий в Донбассе.

Этот беспилотник имеет вес всего 11 килограммов и запускается с руки. максимальная дальность полета дрона — 50 километров, в связи с чем он применяется с целью ближней разведки. Беспилотный аппарат оснащен видеокамерой и тепловизором, он способен рассмотреть наземные объекты с высоты в четыре километра.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. По его словам, город атаковали, несмотря на Рождество.

В свою очередь пресс-служба компании «Ростех» сообщила, что в ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников. Сейчас новые образцы военной техники проходят предварительные испытания. Кроме того, в компании подчеркнули, что сейчас наращиваются темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники.