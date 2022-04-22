Российские военные уничтожили укрепрайон националистов в Херсонской области

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укреплённый район националистов в Херсонской области. Он располагался в средней школе одного из населённых пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Был обнаружен и уничтожен укреплённый район, который занимали украинские националистические подразделения. В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов, — рассказали в Минобороны.

Агентство уточняет, что рядом со школой националистами были устроены огневые точки, выкопаны окопы и траншеи. Остался склад взрывных устройств. Российские военные инженеры обследовали гранаты и другие взрывоопасные предметы, затем вывезли их и уничтожили.

В школе нашли и оружие — миномёт, гранатомёты и переносные зенитные ракетные комплексы. Как уточнили в военном ведомстве, трофейное оружие и боеприпасы будут переданы подразделениям ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что российские силовики в селе Казачьи Лагеря Херсонской области нашли схрон с оружием. Спрятанными в одном из покинутых домов оказались гранатомёты, пулемёты и автоматы Калашникова. Также в найденном «арсенале» находились ружья, пистолеты и патроны. Оружием из схрона можно было бы вооружить небольшой отряд.