Российские военнослужащие уничтожили укреплённый район военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), который был расположен в жилом секторе одного из населённых пунктов, заявили в пресс-службе Минобороны России. В Telegram-канале российского оборонного ведомства говорится, что в домах мирных жителей военные оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках была создана сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах.

Отступая, подразделения ВСУ и националистические батальоны бросили не только оружие, но и оставили десятки тел погибших сослуживцев, — указывается в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, погреба в жилых домах были приспособлены под укрытия, оружейные комнаты и склады боеприпасов.

В конце апреля в Минобороны заявили о том, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укреплённый район украинских военных в Херсонской области. По информации российского ведомства, он располагался в средней школе одного из населённых пунктов. В МО РФ заверили, что рядом с учебным заведением были устроены огневые точки, выкопаны окопы и траншеи, остался склад взрывных устройств. Там подчеркнули, что российские военные инженеры обследовали гранаты и другие взрывоопасные предметы, затем вывезли их и уничтожили.

23 апреля в Минобороны заявили, что российские войска разрушили очередной укрепрайон ВСУ, который имел разветвлённую сеть окопов, а также бронированные огневые точки, фортификационные сооружения и бетонные бункеры.