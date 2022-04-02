Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами морского и воздушного базирования по нефтеперерабатывающему заводу в районе Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива для украинских военнослужащих на Николаевском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, которые приводит российское оборонное ведомство в Telegram, в результате удара завод был уничтожен, также под удар попали три хранилища ГСМ.

Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, — сказал он.

Представитель Минобороны также добавил, что средства ПВО России сбили в воздухе два украинских беспилотника. Это произошло в районах населённых пунктов Кудряшовка и Шуровка.

Также, по словам Конашенкова, за ночь российская авиация поразила 51 военный объект ВСУ. Среди них — четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», две артиллерийские батареи и две установки реактивных систем залпового огня.

В ходе ежедневного брифинга 2 апреля представитель Минобороны Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который снабжал украинские войска бензином и дизельным топливом. Для этого было применено высокоточное оружие большой дальности.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.