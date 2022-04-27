«Калибры» уничтожили ангары с иностранным оружием на Украине Российские военные уничтожили «Калибрами» иностранное оружие на Запорожском комбинате

Фото Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российские военные высокоточными ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию иностранного оружия на территории Запорожского алюминиевого комбината, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, арсенал был поставлен США и странами ЕС для нужд ВСУ.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также ВКС России за ночь поразили 59 военных объектов Украины, среди которых 50 районов сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре склада с вооружением и боеприпасами. Кроме того, средствами ПВО сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

За минувшие сутки российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 27 военных объектов на Украине, в числе которых четыре пункта управления, склад боеприпасов в Славянске, штаб «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов.