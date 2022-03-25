Российские военные уничтожили «Калибрами» склад с боеприпасами ВСУ

Российские военные 25 марта уничтожили ракетами «Калибр» склад боеприпасов украинской армии, расположенный в Житомирской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости.

В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населённого пункта Великие Коровницы Житомирской области, — сказал он.

Также Вооружённые силы России крылатой ракетой «Оникс» нанесли удар по базе горючего в окрестностях Николаева. В результате была уничтожена база, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки украинской армии в южной части страны.

Вечером 24 марта Вооружённые силы РФ нанесли удар по топливной базе в населённом пункте Калиновка под Киевом с помощью крылатых ракет морского базирования «Калибр». В результате оказалась уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны.

В середине марта российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» из воздушного пространства Крыма и комплекса «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожили базу ГСМ в Николаевской области Украины, с которой поставлялось топливо для украинских военных.