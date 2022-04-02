Российские военные уничтожили «Искандером» штаб обороны в Харькове

Вооружённые силы России уничтожили более 100 националистов и наёмников из западных стран в результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате нанесённого в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наёмников из западных стран, — сказал он.

Конашенков добавил, что в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Кроме того, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолёты.

Ранее военные России ракетным ударом уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Донецкой и Ровенской областях, заявил 30 марта Конашенков. По его словам, удар был нанесён оперативно-тактическим комплексом «Искандер».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.