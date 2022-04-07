Российские военные уничтожили ещё четыре базы хранения ГСМ на Украине

↵↵Российские военные высокоточными ударами уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. С этих баз осуществлялось снабжение топливом украинских военных под Харьковом, Николаевом и в районе Донбасса. Помимо этого, за минувшие сутки российские войска уничтожили 29 военных объектов на Украине, включая радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, семь артиллерийских батарей и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населённых пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, — сказал он.

Кроме того, российские средства ПВО сбили в воздухе пять украинских беспилотников. Это произошло в районах населённых пунктов Новосёловка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск и Харцизск. Всего с начала российской военной операции военнослужащие РФ уничтожили 413 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Минобороны России 6 апреля сообщило об уничтожении пяти баз хранения ГСМ в районах населённых пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.