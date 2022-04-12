Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами в Хмельницкой и Киевской областях Украины, сообщили в Минобороны РФ. Операцию провели с применением высокоточных ракет воздушного и морского базирования.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищённый ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населённого пункта Гавриловка Киевской области, — сказали в Минобороны.

Ранее Минобороны показало уничтожение украинского «Байрактара» фрегатом России «Адмирал Эссен». Дрон вёл разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.