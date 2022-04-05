Российские военные уничтожили Центр подготовки ССО Украины и наёмников

Минобороны России заявило об уничтожении Центра подготовки украинских сил специальных операций, использовавшегося в том числе для размещения иностранных наёмников. Как сообщается в Telegram-канале военного ведомства, это произошло вечером 4 апреля, центр был уничтожен с моря.

Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наёмников, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что зарубежные наёмники попадают на территорию Украины через «Белорусский дом в Варшаве» — центр белорусской оппозиции в польской столице. Директор дома Алесь Зарембюк отметил, что в данный момент на Украину отправилось около 50 грузинских бойцов, 70 французов, 40 голландцев, 600 канадцев, 150 англичан, не менее 100 американцев и 30 хорватов.

2 апреля Вооружённые силы России уничтожили более 100 националистов и наёмников из западных стран в результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Конашенков добавил, что в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Кроме того, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолёты.