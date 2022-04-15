Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Киеве
Захар Чайченко
Захар Чайченко
10:51, 16 апреля 2022
Российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Киеве и ремонтные помещения военной техники под Николаевом, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Во время утреннего брифинга он подчеркнул, что отечественная артиллерия поразила 811 военных объектов Украины, пишет РИА Новости.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве, — заявил Конашенков.
Представитель МО добавил, что ВС России с начала старта специальной военной операции уничтожили 133 самолёта и 2246 единиц бронированной техники Украины.
Ранее сообщалось, что 15 апреля российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу, расположенному на окраине Киева. В Минобороны России пригрозили увеличить число и масштабы таких ударов в ответ на террористические атаки и диверсии на российской территории. Накануне в ряде Тelegram-каналов и соцсетях появились сообщения о мощных взрывах, прогремевших в Киеве. Пользователи насчитали не менее семи взрывов. По их словам, от ударной волны тряслись стены.