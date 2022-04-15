Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Киеве

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Германия долгие годы вела военно-биологическую деятельность в лабораториях Украины, рассказала в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, с 2013 года под эгидой немецкого МИД реализуется национальная программа по биологической деятельности German Biosecurity Programme (GBP), а с 2016 года главным украинским партнёром Института микробиологии Вооружённых сил (ВС) Германии, исходя из его же данных, является Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

Практическая работа с немецкой стороны проводится силами специалистов Института микробиологии Вооружённых сил ФРГ, а также профильных в области изучения смертельно опасных биологических агентов Института имени Ф. Лёффлера, Института тропической медицины...