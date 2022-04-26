Российские военные уничтожили базу хранения и ремонта техники ВСУ

Вооружёнными силами РФ взята под контроль база хранения и ремонта техники украинской армии, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны России. По информации военного ведомства, подразделения ВСУ, вынужденные отступить оставили базу и всё её содержимое. На территории части обнаружили комплексы противовоздушной обороны, боеприпасы к ним, а также средства связи.

На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении. Здесь различные наименования техники, всего около 100 единиц, — сообщили в МО РФ

Среди захваченных объектов радиостанции, комплекты для обслуживания военной техники, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» и самоходная установка «Шилка».

Сутками ранее российские военные сбили 13 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, уничтожена одна ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.