Российские военные удивили западных экспертов морозоустойчивостью

https://static.news.ru/photo/e383814a-2b00-11eb-b119-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Боеспособность российских военных уникальна. Они способны совершать недостижимые пока для остальных армий мира подвиги, невзирая на сильнейшие арктические морозы, сказано в материале еженедельника Le Point.

Издание ссылается на французского офицера, имя которого в публикации не указано. Тот указал на то, что недавно русским удалось высадить целую бригаду при −30 градусах. Он был поражён этим обстоятельством.

Эксперт Парижского института политических исследований Микаа Меред подтвердил, что «только Россия может действовать по всему периметру зоны». По его словам, военные РФ способны сейчас буквально в течение 48–72 часов «развернуть силы в любой точке Арктики», а к 2030 году — почти наверняка смогут сделать это всего за сутки.

Арктика сегодня становится одной из ключевых точек внимания. В числе основных претендентов на неё — Россия и США, а в последнее время ещё и Китай, отмечает «Царьград».

В качестве главного козыря России Le Point называет возможность обеспечить судоходство по всему региону благодаря 77 государственным и частным ледоколам, из которых шесть — атомные. Издание отмечает, что официально Россия вроде бы опасается американских операций через полюс, однако по факту именно у неё имеются самые широкие возможности в Арктике.

Один из источников также напомнил, что «часть российского ядерного сдерживания размещена в арктической зоне».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтранс, Росморречфлот и несколько ФГУП начали строительство магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток. Её локальные ответвления выйдут в крупнейшие порты и населённые пункты Арктики. Россия потратит на обеспечение региона высокоскоростным Интернетом 65 млрд рублей.