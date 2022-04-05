18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Российские военные сбили два украинских Ми-8 возле Мариуполя

Российские военные сбили в районе Мариуполя два украинских вертолёта Ми-8
22:38, 05 апреля 2022
Российские военные сбили два украинских Ми-8 возле Мариуполя
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 5 марта российские военные сбили два украинских вертолёта Ми-8 в районе Мариуполя. По его словам, вертолёты намеревались прорваться к городу, сообщает РИА Новости.

Два украинских вертолёта Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, — пояснил Конашенков.

Генерал-майор отметил, что Россия предлагала украинским военным, остающимся в Мариуполе, сложить оружие, однако в Киеве подобные предложения всегда игнорируются.

С учётом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобождён от националистов подразделениями российских Вооружённых сил и Донецкой Народной Республики, — подчеркнул представитель Минобороны.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео