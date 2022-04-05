Российские военные сбили два украинских Ми-8 возле Мариуполя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по ходу заседания Совета Безопасности обвинил президента Украины Владимира Зеленского во введении «языковой инквизиции» внутри страны. По словам постпреда, украинский лидер не оправдал ожиданий своего народа после вступления на президентский пост. Небензя пристыдил Зеленского за то, что тот «презрительно называет жителей» ДНР и ЛНР «особями». При этом постпред указал, что украинский глава «ополчился» на русский язык, на котором говорят не только 40% населения страны, но и сам Зеленский.

И вот вы уже презрительно называете жителей Донецкой и Луганской народных республик «особями», вторя вашему предшественнику [Петру Порошенко], который грозил, что дети дончан и луганчан «будут гнить в подвалах», и...