Российские военные сбили два украинских Ми-8 возле Мариуполя
Российские военные сбили в районе Мариуполя два украинских вертолёта Ми-8
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:38, 05 апреля 2022
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Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 5 марта российские военные сбили два украинских вертолёта Ми-8 в районе Мариуполя. По его словам, вертолёты намеревались прорваться к городу, сообщает РИА Новости.
Два украинских вертолёта Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, — пояснил Конашенков.
Генерал-майор отметил, что Россия предлагала украинским военным, остающимся в Мариуполе, сложить оружие, однако в Киеве подобные предложения всегда игнорируются.
С учётом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобождён от националистов подразделениями российских Вооружённых сил и Донецкой Народной Республики, — подчеркнул представитель Минобороны.