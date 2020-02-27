Два российских противолодочных самолёта Ту-142 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Пилоты выполняли плановую операцию.
Экипажи отрабатывали прохождение данного курса над безориентирной местностью и слаженность работы без наземных средств навигации, сообщили в Северном флоте. Там также отметили, что бомбардировщик Ту-95 не пролетал по этому маршруту,
Ранее NEWS.ru писал, что российские оборонные предприятия разработали для отечественного истребителя пятого поколения малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракету и изготовили опытный образец боеприпаса для Су-57.
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