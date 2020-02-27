https://static.news.ru/photo/84f11e94-58d3-11ea-9632-fa163e074e61_660.jpg Ту-142 Фото: UAC/Global Look Press

Два российских противолодочных самолёта Ту-142 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Пилоты выполняли плановую операцию.

Экипажи отрабатывали прохождение данного курса над безориентирной местностью и слаженность работы без наземных средств навигации, сообщили в Северном флоте. Там также отметили, что бомбардировщик Ту-95 не пролетал по этому маршруту, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российские оборонные предприятия разработали для отечественного истребителя пятого поколения малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракету и изготовили опытный образец боеприпаса для Су-57.