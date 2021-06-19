Российские военные развернули колонну армии США в Сирии

https://static.news.ru/photo/18909dce-d1c2-11eb-ab44-96000091f725_660.jpg Фото: RVvoenkor/telegram.org

Подразделение российских вооружённых сил развернуло на территории сирийского Телль-Тамра колонну международной коалиции во главе с американскими военными. Об этом в воскресенье, 20 июня, передаёт Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Военные из РФ дежурили на трассе М4 в провинции Хасеке. Они зафиксировали движение патруля коалиции, в составе которого были бронеавтомобили MaxxPro и Oshkosh M-ATV с американскими флагами. Представители армии США совершали перемещение без предварительного уведомления российских военных. Тем самым они нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций.

Российские военные блокировали колонну ВС США, подразделение сил коалиции вынуждено было развернуться и ретироваться, — отмечается в сообщении Telegram-канала.

Ранее стало известно, что российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошёл 9 июня в ходе проверки маршрута патрулирования военной полиции. Сработало неустановленное взрывное устройство. В результате один военнослужащий погиб.