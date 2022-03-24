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Российские военные полностью взяли под контроль Изюм в Харьковской области

10:24, 24 марта 2022
Российские военные полностью взяли под контроль Изюм в Харьковской области
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К утру 24 марта российские подразделения Вооружённых сил полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, за ночь авиация поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта, а также были сбиты ещё два украинских беспилотника, пишет РИА Новости.

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм,сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее российские войска контролировали только часть Изюма, на юге города до последнего времени находились украинские войска.

Как сообщили в ведомстве, российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, также были сбиты два украинских беспилотника и уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Ранее Игорь Конашенков заявил, что, по данным на 23 марта, оперативно-тактической и армейской авиацией были уничтожены 86 военных объектов Украины, в том числе две реактивные системы залпового огня. Также российскими средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков и Чернигов.

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