Российские военные полностью взяли под контроль Изюм в Харьковской области

К утру 24 марта российские подразделения Вооружённых сил полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, за ночь авиация поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта, а также были сбиты ещё два украинских беспилотника, пишет РИА Новости.

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм, — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее российские войска контролировали только часть Изюма, на юге города до последнего времени находились украинские войска.

Как сообщили в ведомстве, российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, также были сбиты два украинских беспилотника и уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Ранее Игорь Конашенков заявил, что, по данным на 23 марта, оперативно-тактической и армейской авиацией были уничтожены 86 военных объектов Украины, в том числе две реактивные системы залпового огня. Также российскими средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков и Чернигов.