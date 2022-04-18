Российские военные открыли гумкоридор для выхода сдавшихся из «Азовстали»

Российская армия открыла в 14:00 мск гуманитарный коридор для того, чтобы сдавшиеся военнослужащие ВСУ и боевики нацбатальонов смогли покинуть осаждённый металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, которого цитирует РИА Новости. По его словам, введён режим полной тишины, приостановлены боевые действия, а подразделения российской армии и ДНР отведены на безопасное расстояние.

Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 мск 19 апреля 2022 года Вооружённые силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований, — сказал Мизинцев.

В субботу, 16 апреля, Мизинцев заявил, что Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Представитель военного ведомства указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни. По его словам, Министерство обороны учитывает катастрофическое положение, сложившееся на комбинате «Азовсталь».

Позже стало известно, что украинские военные в Мариуполе отказались от предложения Минобороны РФ сложить оружие и покинуть «Азовсталь». 17 апреля по состоянию на 12:00 мск боевые действия продолжались.