Российские военные отбили у ВСУ новые позиции в ДНР Группа «Викинг» и штурмовики 1-й ОБСпН взяли позиции ВСУ в ДНР с применением РСЗО

Фото: Aboud Hamam/dpa/Global Look Press

Группа «Викинг» и штурмовики 1-й отдельной бригады спецназначения (ОБСпН) взяли позиции украинских формирований в ДНР, передает РИА Новости. Успешная атака началась с применения реактивной системы залпового огня.

В результате перед штурмом удалось деморализовать противника. Один из снарядов попал в блиндаж и вынудил трех солдат ВСУ выбираться из-под завалов.

Украинские военные предприняли попытку удержать позицию ответным огнем, но были подавлены 1-м ОБСпН и применением установки РСЗО. В итоге они обратились бегство.

Ранее бойцы группы «Вагнера» показали место на окраине Артемовска, где уничтожили несколько десятков иностранных наемников. Они показали окопы, где иностранцы держали оборону. По словам одного из командиров «Вагнера», в этом районе держали оборону и боевики «Грузинского легиона». Также было найдено тело шведского наемника.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уведомлял, что ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области. Он подчеркнул, что украинские войска готовятся к обороне на временно занятой ими части области. По словам Рогова, прежде в ВСУ готовились к наступлению, однако теперь их тактика изменилась. Он добавил, что украинцы возводят несколько линий обороны. В частности, они будут пролегать в ближайшем пригороде Запорожья.