Российские военные нашли штаб националистов в школе Херсона

Российские военные в Херсоне обнаружили штаб подразделения территориальной обороны. Украинские националисты выбрали под него помещения местной школы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Российские военнослужащие обнаружили штаб территориальной обороны Украины в городе Херсон. На этот раз украинские националисты для своего размещения использовали одну из городских школ, — цитирует агентство военное ведомство.

В помещениях школы и её подвалах найдены ящики с боеприпасами, оружие, военное снаряжение и медикаменты. Российские солдаты вывезли из школы опасные находки, а также проверили её на наличие мин и взрывоопасных предметов. Здание уже передано местной администрации.

Ранее стало известно, что российские силовики нашли на военном заводе «Паллада» в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами. На него вышли после сигнала, полученного от местных жителей. В схроне, среди прочего, находились автоматы и снайперские винтовки, гранаты и мины, взрывчатка и средства спутниковой связи.