Российские военные инженеры начали разминировать дома в Херсонской области

Российские военные инженеры проводят разминирование частных домов в одном из посёлков Херсонской области. Кадры работ по обезвреживанию снарядов опубликовало Минобороны РФ.

Для обезвреживания снарядов сапёры применяют общевойсковой костюм разминирования ОВР-2. В частности, к российским военным обратились местные жители с просьбой проверить на взрывоопасные вещества придомовую территорию.

Мы прибыли на место и обнаружили управляемую авиационную ракету. Были предприняты действия по извлечению ее с грунта, укладке в специальный контейнер и перевозке с целью дальнейшего уничтожения, — говорит один из военнослужащих инженерного подразделения РФ.

В комментарии министерства сказано, что снаряды разного калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ.

По счастливой случайности многие из них не разрывались, но все равно представляют огромную опасность. Ежедневно российские военные инженеры по заявкам местных жителей выезжают на разминирование подобных находок, — сказано в сообщении.

Военным приходится действовать с двойной осторожностью. Обезвредить снаряды на месте невозможно, так как они находятся рядом с жилыми домами. Поэтому сапёры извлекают их из грунта, а затем отвозят в безопасное место и взрывают.

Ранее военнослужащие инженерных войск Вооружённых сил России завершили гуманитарное разминирование от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ нескольких населённых пунктов в Харьковской области.