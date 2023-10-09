Российские военнопленные пожаловались в ООН из-за пыток на Украине ООН: 12 российских военнопленных сообщили о пытках на Украине

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, во время обмена военнопленными

Российские военнопленные на Украине обратились в ООН с жалобой на пытки, которым их подвергали бойцы ВСУ, сообщила заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совбеза. По ее словам, Управление верховного комиссара по правам человека опросило свыше 26 военнослужащих РФ, 12 из которых сообщили, что с ними плохо обращались в неофициальных местах содержания, передает ТАСС.

УВКПЧ провело интервью с 26 российскими пленными, все — мужчины. Двенадцать из них сообщили, что подвергались пыткам или плохому обращению во время допросов в неофициальных местах содержания, прежде чем были переведены в официальные места содержания, — рассказала Дикарло.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что двое украинских военных застрелили своего сослуживца, который пытался помешать им сдаться в плен. По его словам, инцидент произошел при взятии российскими военнослужащими взводного опорного пункта ВСУ у населенного пункта Новоселовское.

Украинские бойцы рассказали об этом в ходе допроса. Они уточнили, что он был участником боевых действий в Донбассе и занимался пытками мирного населения до начала СВО.