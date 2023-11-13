Российские ВКС «наказали» сирийских боевиков за обстрелы армии САР МО РФ: ВКС 11 ноября поразили объекты боевиков в Сирии, обстрелявших войска САР

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) 11 ноября нанесли авиаудары по объектам незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, причастных к обстрелам позиций войск правительства Сирийской Арабской Республики (САР), сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, которые приводит ТАСС, в результате удара были уничтожены подземные лагеря и укрытия группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

11 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков, — рассказал военный.

По его словам, за сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано семь обстрелов позиций войск САР с стороны террористических группировок. При этом в провинции Алеппо произошло два обстрела, в Идлибе — три, в Латакии — два.

Ранее Вадим Кулить сообщил, что правительственные войска Сирии 7 ноября ликвидировали полевого командира террористов. Он отметил, что операция прошла в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб.