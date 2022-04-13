18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Мир

Российские вертолёты уничтожили установку ПВО и бронетехнику ВСУ

09:28, 13 апреля 2022
Российские вертолёты уничтожили установку ПВО и бронетехнику ВСУ Ударный вертолёт Ми-28Н «Ночной суперохотник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вертолёты Вооружённых сил России уничтожили установку ПВО и бронетехнику украинской армии. Удары по ним были нанесены в ходе выполнения задач по поддержке наземной группировки войск, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что во время выполнения задачи группой ударных вертолётов в составе Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 по ведущей машине была выпущена ракета ЗРК «Бук».

По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчёт комплекса ПВО, — сообщили в Минобороны.

Кроме того, вертолёты обнаружили и нанесли удары управляемыми ракетами по бронетехнике украинской армии, которая была замаскирована в лесистой местности.

Ранее Минобороны России обнародовало кадры уничтожения БТР ВСУ. Ликвидация боевой машины была проведена точечным ракетным ударом беспилотника. Бронетранспортёр находился в плотной промышленной застройке, откуда вёл огонь.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео