Российские вертолёты уничтожили установку ПВО и бронетехнику ВСУ
Сергей Попов
Сергей Попов
09:28, 13 апреля 2022
Ударный вертолёт Ми-28Н «Ночной суперохотник»Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вертолёты Вооружённых сил России уничтожили установку ПВО и бронетехнику украинской армии. Удары по ним были нанесены в ходе выполнения задач по поддержке наземной группировки войск, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что во время выполнения задачи группой ударных вертолётов в составе Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 по ведущей машине была выпущена ракета ЗРК «Бук».
По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчёт комплекса ПВО, — сообщили в Минобороны.
Кроме того, вертолёты обнаружили и нанесли удары управляемыми ракетами по бронетехнике украинской армии, которая была замаскирована в лесистой местности.
Ранее Минобороны России обнародовало кадры уничтожения БТР ВСУ. Ликвидация боевой машины была проведена точечным ракетным ударом беспилотника. Бронетранспортёр находился в плотной промышленной застройке, откуда вёл огонь.