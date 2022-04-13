Российские вертолёты уничтожили установку ПВО и бронетехнику ВСУ

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Вертолёты Вооружённых сил России уничтожили установку ПВО и бронетехнику украинской армии. Удары по ним были нанесены в ходе выполнения задач по поддержке наземной группировки войск, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что во время выполнения задачи группой ударных вертолётов в составе Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 по ведущей машине была выпущена ракета ЗРК «Бук».

По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчёт комплекса ПВО, — сообщили в Минобороны.

Кроме того, вертолёты обнаружили и нанесли удары управляемыми ракетами по бронетехнике украинской армии, которая была замаскирована в лесистой местности.

Ранее Минобороны России обнародовало кадры уничтожения БТР ВСУ. Ликвидация боевой машины была проведена точечным ракетным ударом беспилотника. Бронетранспортёр находился в плотной промышленной застройке, откуда вёл огонь.