Российские вертолёты Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям националистов

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Российские вертолёты Ка-52 нанесли удары ракетным вооружением по позициям украинских националистов, сообщило Министерство обороны РФ. В результате был уничтожен укреплённый опорный пункт и замаскированная бронетехника боевиков, сообщает телеканал «Звезда».

В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника, — сообщили в ведомстве.

Судя по кадрам, экипажи вертолётов выполняли удары парами с малых и предельно малых высот.

Ранее в результате ракетного удара высокоточным оружием большой дальности российские военные уничтожили стоянку украинских боевых самолётов на заводе во Львове.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также свыше 1200 единиц военной автомобильной техники.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.