Минобороны поделилось кадрами уничтожения складов ВСУ вертолётами Ка-52

Экипажи вертолётов российской армии Ка-52 нанесли удар по объектам инфраструктуры ВСУ. В результате атаки был уничтожен склад с украинским вооружением, передаёт телеканал «Звезда». Минобороны России опубликовало фрагмент спецоперации: удар нанесён звеном вертолётов ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения.

Ракеты были запущены с расстояния свыше семи километров. Цели уничтожены без входа в зону поражения ПВО противника.

Официальный представитель Минoбороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что росcийская армия высокоточными ударами поразила крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в Лисичанске и Краматорске. По данным на 22 марта, с начала cпецоперации уничтожены 185 зенитных ракeтных комплексов, 1547 танков, 154 установки реактивной системы зaлпового огня, 1343 единицы специальной воeнной техники.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».