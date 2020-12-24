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Российские учёные обмениваются информацией с ВОЗ о новом штамме COVID-19

22:36, 24 декабря 2020
Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Российские учёные ведут обмен информацией о новом штамме COVID-19 с иностранными коллегами и специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе имеющихся сведений. Об этом говорится в сообщении МИД России, распространённом в связи с комментарием официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В МИД уточнили, что в ходе брифинга Захарова имела в виду не получение «новых образцов» из Великобритании, а обмен данными с британскими коллегами относительно нового штамма вируса.

В действительности было сказано, что российские учёные обмениваются информацией с иностранными коллегами и представителями ВОЗ на основе имеющихся данных, — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что российские учёные получили из Великобритании первые образцы нового штамма COVID-19 для дальнейшего его изучения.

За последние несколько дней несколько десятков стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. Большинство из них приостановили и приём рейсов. Указанные меры связаны с тем, что британские учёные обнаружили в стране новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена.

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