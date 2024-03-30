Стало известно о застрявших в Египте россиянах АТОР: российские туристы застряли в Египте из-за «закрытого неба» для Southwind

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Туристы из России 29 марта не смогли вылететь из Египта в связи с запретом на полеты турецкой авиакомпании Southwind в воздушном пространстве Евросоюза, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, перевозчик подпал под санкции ЕС из-за предполагаемых связей с Россией.

Туристы сообщают о задержке вылета рейса под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха. По предположению источника, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind. Согласно табло аэропорта Шереметьево, он должен был вылететь в 17:30 по Москве, но вылет отложили, — сообщила АТОР.

На отложенный рейс были зарегистрированы клиенты туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik, уточнили в Ассоциации туроператоров. Путешественников развезли по гостиницам, обеспечили питанием. В PEGAS Touristik заявили АТОР, что ожидают информацию о новых рейсах от авиакомпании, после чего незамедлительно проинформируют туристов об изменениях.

Два источника АТОР заверили, что ситуация не отразится на рейсах Southwind из Турции, куда компания также выполняет полеты из России. Однако перелеты «будут выполняться чуть дольше», — вероятно, учитывая дополнительное время, необходимое для облета воздушного пространства ЕС.

Ранее издание Turizm Guncel сообщило, что Евросоюз в том числе запретил авиакомпании Southwind Airlines полеты в Германию и Грецию. По данным СМИ, в ЕС провели расследование, которое показало, что перевозчик управляется российскими структурами, против которых действуют санкции.