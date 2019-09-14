Туристы из России пострадали во время парасейлинга (полёта на парашюте, привязанном к катеру) в Анталье. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в российском генеральном консульстве.
ЧП произошло в результате обрыва каната, соединяющего парашют и лодку, передаёт
Врачи доставили их в местную больницу. Сотрудники правоохранительных органов занимаются изучением обстоятельств случившегося.
Как писал News.ru, с начала сезона в Турции скончалось около 90 граждан РФ. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что рост числа погибших соотечественников связан с увеличением турпотока и несоблюдением норм безопасности.