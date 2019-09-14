Голливудский актёр Эштон Кутчер считает, что Украина попала в надёжные руки после того, как на выборах президента страны победил Владимир Зеленский.

Во время форума «Ялтинская европейская стратегия» руководитель Украины побеседовал с зарубежными артистами Робин Райт, Милой Кунис и Эштоном Кутчером. Я думаю, что страна — в очень хороших руках с новым...