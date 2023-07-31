Грузинская оппозиция, точнее — молодежная организация последователей экс-президента Михаила Саакашвили, сильно перевозбудилась по поводу нового прибытия в порт Батуми круизного лайнера с российскими туристами на борту. И если 28 июля протест под аналогичным предлогом соблюдения неких западных антироссийских санкций прошел более-менее мирно, то на этот раз активисты решились на прямой конфликт с полицией. Можно говорить о провоцировании нового витка напряженности на «российской теме».
Саакашвили подает сигнал
Бывший президент страны, который якобы умирает от истощения в местном узилище, в последнее время оживился. И даже намерен в компании с некоей Софией Чконией, директором Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi, создать фонд гуманитарной помощи украинским детям, якобы насильно увезенным в Россию с Украины. Понятно, что Саакашвили решил напомнить о себе чисто политической инициативой, вписывающейся в известное абсурдное решение МУС. И хоть инспирированная им суета очень напоминает сбор Остапом Бендером денег в пользу беспризорных детишек, тенденция проявилась. И в нее прекрасно вписываются портовые протесты «возмущенной» молодежи. А специалистка по пиару должна придать нарастающей кампании соответствующий резонанс.
Грузинская оппозиция в стиле европейских братьев по духу намерена пойти на попрание собственных национальных интересов в угоду абстрактной западной антироссийской солидарности. И если правительство страны, несмотря на сильнейшее давление США, исходит из чисто прагматических задач элементарного экономического выживания Грузии, то команда «пожирателя галстуков» готова хоть сейчас открыть второй фронт против России.
Не поздно пить боржоми?
Грузия получает из России главное для выживания страны — продукты питания по умеренным ценам и ГСМ. Как говорится, другой альтернативы для страны просто нет. Как бы ни возмущались диванные сторонники возвращения любой ценой Южной Осетии и Абхазии, взаимная торговля растет. Ее оборот за период январь — июнь 2023-го подскочил на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $1,3 млрд. Причем именно в Россию продолжают идти традиционные основные продукты грузинского экспорта — минеральная вода (60 тысяч тонн) и вино (32 тысячи тонн). Мы, к слову, поставляем и стеклянную тару для упаковки этих популярных жидкостных товаров.
Естественно, Грузия получила возможность зарабатывать и на параллельном экспорте к нам, став важным поставщиком автомобилей. И наши туристы не игнорируют местные пляжи, пополняя грузинские валютные резервы. Параллельно укрепляет свои экономические позиции в Грузии и Китай, получающий из страны нужное сырье в обмен на бытовую электронику.
Все это не может не вызывать раздражения политиков от Брюсселя до Вашингтона, о чем постоянно напоминает властям посол ЕС в Тбилиси. Как следствие, стране не предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз, который был обставлен 12 унизительными условиями. Включая, естественно, и блокаду России, которая сильнейшим образом ударила бы исключительно по Грузии. Вот только этот «почетный» статус никого еще не накормил, в отличие от развивающейся торговли.
Лететь в Москву никто не заставляет
Понятно, что в раскачивании ситуации в стране под флером «европейской мечты» команда Саакашвили видит шанс для своего реванша. И раскачивание ситуации должно идти по антироссийскому сценарию, растравливая национальные боли потери территорий. И ладно бы «проевропейцев» волновала бы отмена Москвой визового режима для грузинских граждан и восстановление прямого авиасообщения. Правда, и те наскоро собранные митинги абсурдного протеста ни к чему не привели. А потому приходится нагнетать практически на пустом месте, лозунгами встречая корабли с веселыми и довольными российскими туристами.
Но выстрелы в собственные конечности оппозицию не волнуют. Пример для них — Украина, которая стеной встает на защиту своего гражданина Саакашвили. И, видимо, играет не последнюю роль в организации хоть каких-то протестов для телесъемки.