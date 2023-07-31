Российские туристы в Батуми «оживили» умирающего Саакашвили В батумском порту вновь попытались открыть второй антироссийский фронт

Фото: IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvestu/Global Look Press

Грузинская оппозиция, точнее — молодежная организация последователей экс-президента Михаила Саакашвили, сильно перевозбудилась по поводу нового прибытия в порт Батуми круизного лайнера с российскими туристами на борту. И если 28 июля протест под аналогичным предлогом соблюдения неких западных антироссийских санкций прошел более-менее мирно, то на этот раз активисты решились на прямой конфликт с полицией. Можно говорить о провоцировании нового витка напряженности на «российской теме».

Саакашвили подает сигнал

Бывший президент страны, который якобы умирает от истощения в местном узилище, в последнее время оживился. И даже намерен в компании с некоей Софией Чконией, директором Mercedes-Benz Fashion week Tbilisi, создать фонд гуманитарной помощи украинским детям, якобы насильно увезенным в Россию с Украины. Понятно, что Саакашвили решил напомнить о себе чисто политической инициативой, вписывающейся в известное абсурдное решение МУС. И хоть инспирированная им суета очень напоминает сбор Остапом Бендером денег в пользу беспризорных детишек, тенденция проявилась. И в нее прекрасно вписываются портовые протесты «возмущенной» молодежи. А специалистка по пиару должна придать нарастающей кампании соответствующий резонанс.

Грузинская оппозиция в стиле европейских братьев по духу намерена пойти на попрание собственных национальных интересов в угоду абстрактной западной антироссийской солидарности. И если правительство страны, несмотря на сильнейшее давление США, исходит из чисто прагматических задач элементарного экономического выживания Грузии, то команда «пожирателя галстуков» готова хоть сейчас открыть второй фронт против России.

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Не поздно пить боржоми?

Грузия получает из России главное для выживания страны — продукты питания по умеренным ценам и ГСМ. Как говорится, другой альтернативы для страны просто нет. Как бы ни возмущались диванные сторонники возвращения любой ценой Южной Осетии и Абхазии, взаимная торговля растет. Ее оборот за период январь — июнь 2023-го подскочил на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $1,3 млрд. Причем именно в Россию продолжают идти традиционные основные продукты грузинского экспорта — минеральная вода (60 тысяч тонн) и вино (32 тысячи тонн). Мы, к слову, поставляем и стеклянную тару для упаковки этих популярных жидкостных товаров.

Естественно, Грузия получила возможность зарабатывать и на параллельном экспорте к нам, став важным поставщиком автомобилей. И наши туристы не игнорируют местные пляжи, пополняя грузинские валютные резервы. Параллельно укрепляет свои экономические позиции в Грузии и Китай, получающий из страны нужное сырье в обмен на бытовую электронику.

Все это не может не вызывать раздражения политиков от Брюсселя до Вашингтона, о чем постоянно напоминает властям посол ЕС в Тбилиси. Как следствие, стране не предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз, который был обставлен 12 унизительными условиями. Включая, естественно, и блокаду России, которая сильнейшим образом ударила бы исключительно по Грузии. Вот только этот «почетный» статус никого еще не накормил, в отличие от развивающейся торговли.

Лететь в Москву никто не заставляет

Понятно, что в раскачивании ситуации в стране под флером «европейской мечты» команда Саакашвили видит шанс для своего реванша. И раскачивание ситуации должно идти по антироссийскому сценарию, растравливая национальные боли потери территорий. И ладно бы «проевропейцев» волновала бы отмена Москвой визового режима для грузинских граждан и восстановление прямого авиасообщения. Правда, и те наскоро собранные митинги абсурдного протеста ни к чему не привели. А потому приходится нагнетать практически на пустом месте, лозунгами встречая корабли с веселыми и довольными российскими туристами.

Но выстрелы в собственные конечности оппозицию не волнуют. Пример для них — Украина, которая стеной встает на защиту своего гражданина Саакашвили. И, видимо, играет не последнюю роль в организации хоть каких-то протестов для телесъемки.