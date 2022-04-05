Российские связисты перехватили переговоры ВСУ о перемещениях в Донбассе

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Министерство обороны Соединённых Штатов запланировало закупку и последующую поставку 10 дронов-камикадзе Switchblade Украине, пишет Bloomberg. Эти боевые единицы могут вывести из строя танки и артиллеристские установки противника. Белый дом ранее уже планировал поставить 100 дронов Switchblade Киеву.

Пентагон планирует отправить на Украину 10 беспилотников Switchblade новейшей модели, вооружённых противотанковыми боеголовками, — говорится в сообщении. Управление Switchblade происходит с помощью планшета с сенсорным экраном. Подобные БПЛА весят около...