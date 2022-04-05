Российские связисты перехватили переговоры ВСУ о перемещениях в Донбассе
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
10:40, 05 апреля 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Связисты Вооружённых сил РФ перехватили переговоры украинских нацгруппировок, в которых сообщается о перемещениях силовиков на новые позиции в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Чтобы обнаружить канал связи, ВС России в ходе боевого дежурства использовали подвижную станцию контроля безопасности. Зафиксированные переговоры оперативно направили на пункт управления командования группировки для последующего нанесения удара по противнику.
Специалисты подразделений контроля безопасности связи ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и ВС РФ, — сообщили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что националисты вели переговоры о тактическом перемещении с целью нанесения последующего удара.
Накануне Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине. Cилами бойцов был также задержан корректировщик артиллерийского огня ВСУ, который пытался скрыться среди мирных жителей.