Российские Су-25 «перемололи» опорники ВСУ: новости СВО на утро 19 января

Фото: МО РФ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, после налета экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

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Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По данным МО, все цели авиаудара были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме. Летчик подтвердил выполнение задач, включая поражение назначенных объектов и безопасный возврат на базу.

Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих на передовых опорных пунктах в районе Артемовска, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, потери ВСУ убитыми оказались сопоставимыми с численностью взвода.

«С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО „Град“ выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам», — рассказали в министерстве.

Выжившие военнослужащие ВСУ при этом бросили свои позиции на опорном пункте. Туда сразу отправились штурмовые группы десантников для зачистки с последующей передачей опорника российским подразделениям.

Помимо этого, расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сорвали ротацию подразделения Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Представители ведомства отметили, что удар уничтожил несколько единиц техники и более десятка солдат противника.

«Разведывательное подразделение с помощью беспилотных летательных аппаратов засекло момент смены военнослужащих вражеского подразделения на своих позициях. Координаты целей оперативно были переданы на командный пункт для уничтожения», — заявили в МО.

Где гремели взрывы

В контролируемом украинскими властями Херсоне ночью 19 января прогремели взрывы, сообщало издание «Зеркало недели». Подробности инцидента не приводились.

Какой результат дала оборона ВС РФ

В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, предоставленной Западом, сообщил генерал-лейтенант и начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий. В список потерь вошли танки Leopard, БМП Bradley и другие машины.

«Потери противника на созданной системе инженерных заграждений, только по подтвержденным данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танки Leopard, боевые машины пехоты Bradley и другие образцы, поставленные Западом», — заявил Ставицкий.

Он добавил, что система оборонительных рубежей, созданная на глубине до 120 км, существенно повысила живучесть войск. Более 400 батальонных районов обороны были подготовлены за восемь месяцев, что является беспрецедентным случаем в истории войн и вооруженных конфликтов.

Также Ставицкий заявил, что применение новейших инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» в ходе специальной военной операции помогло остановить наступления противника. По его словам, инженерные системы показали высокую эффективность.

Фото: МО Украины

Зачем в МИД вызывали французского посла

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ после российского удара по иностранным наемникам в Харькове, сообщила представитель дипведомства Мария Захарова. По ее словам, среди комбатантов были десятки французских граждан.

«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — заявила представитель МИД РФ.

17 января Минобороны РФ сообщило, что в результате удара высокоточным оружием в Харькове был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Согласно информации ведомства, было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.

О чем заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в последнее время ВСУ испытывают беспрецедентное давление со стороны российской армии. По его словам, Украина переживает тяжелый период из-за нехватки солдат и боеприпасов.

«Украина успешно сражается против сильнейшей армии мира, но в последнее время наблюдается невероятное давление с российской стороны», — сказал Кличко.

Почему Зеленский запретил украинцам дышать

Ни один украинец не может позволить себе «просто дышать воздухом», заявил президент страны Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, пока страна находится в состоянии конфликта, ее граждане должны работать либо в тылу, либо на фронте.

«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», — констатировал Зеленский.

Во что ВСУ превратили города Харьковской области

Вооруженные силы Украины сделали укрепрайоны из городов Харьковской области, где до сих пор проживает много гражданского населения, передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб. По его словам, подобные меры будут приняты и в других населенных пунктах, где в настоящее время осуществляется эвакуация.

«Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны. Уверены, что та же ситуация ждет и другие населенные пункты, где сейчас проходит так называемая эвакуация населения», — заявил источник.

Представитель оперативных служб подчеркнул напряженную обстановку в регионе. Он отметил, что помимо принудительной эвакуации, на территориях, находящихся под контролем ВСУ, активно проводятся мобилизационные мероприятия. По его словам, мужчин забирают прямо на улицах, не предоставляя объяснений и не оповещая их родственников.

Как в ФРГ оценили шансы Киева попасть в НАТО

Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, потому что в Блоке обязательно найдутся те, кто не согласен с таким решением, заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер. По его словам, таких насчитается, возможно, всего несколько участников, однако этого хватит, чтобы застопорить процесс.

«Даже если большинство из нас тут <...> согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более, чем 30 членов НАТО, которые скажут: „Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет“», — заметил Ишингер.

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