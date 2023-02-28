Российские спецназовцы применили новую систему с дронами-камикадзе РИА Новости: спецназ ВС РФ применил новую систему с дронами-камикадзе в боях с ВСУ

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Бойцы подразделений российского спецназа применили в зоне СВО новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе при штурме позиций ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что новая система способна полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения. Для этого используются малые дроны вентиляторного типа.

Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа, — рассказал собеседник агентства.

Система собирает информацию о местности с помощью нашлемных камер бойцов, а также камер разведывательных беспилотников, а на основе этих данных нейросеть создает упрощенную модель местности. После на карте отмечаются вражеские цели, в сторону которых затем направляется дрон-камикадзе для поражения осколочно-фугасным зарядом.

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