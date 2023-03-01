Российские силы разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона» Российские силы разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона» под Артемовском

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделение украинской армии, названное в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, было разбито на южных подступах к городу Артемовск, передает РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер». Он показал трофеи, которые были захвачены в ходе боев.

Среди них был флаг подразделения, на котором было написано «Подразделение им. Бориса Джонсона», и который принадлежал элитной 24-й отдельной механизированной бригаде из Западной Украины.

Это было подразделение, которое контролировало большой опорный пункт в лесу. Когда они были поражены, мы нашли этот флаг, — сообщил командир подразделения.

Он также отметил, что украинские военные часто используют проамериканскую символику, такую как нашивки с флагами США. Вместе с тем, трофеи, которые были захвачены, содержали фамилии и шевроны украинских военнослужащих.

Он также показал десятки трофейных нашивок киевских силовиков. Он заметил, что большая часть трофеев идет на отчеты, а некоторые сохраняются как сувениры.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся в боях за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».